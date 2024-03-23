«0-4 с «Трактором» — это, конечно, перебор». Светлов — о вылете «Динамо» из Кубка Гагарина

Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов прокомментировал вылет московского «Динамо» из Кубка Гагарина после поражения «Трактору» в серии со счётом 0-4.

«Да, бело-голубые — чемпион регулярного первенства, но в то же время завышенных ожиданий не было, все понимали, что будет борьба. Тем более что и серия с минским «Динамо» прошла в равной борьбе, натужно. Но 0-4 с «Трактором» — это, конечно, большая неожиданность. И перебор.

Бросилось в глаза, что у каждого звена «Трактора» были своё лицо и своя задача. Челябинск брал командным хоккеем, результат делали практически все пятёрки. У «Динамо», наоборот, была поляризация команды. Очень многое зависело от пятёрки Гусева и легионеров, также в какие-то моменты подключалось второе звено. Но хоккей — командная игра, двумя тройками не победишь», — сказал Светлов в интервью Russia-Hockey.ru.

Напомним, вчера, 22 марта, в Челябинске завершился матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина между местным «Трактором» и московским «Динамо». Со счётом 5:4 победу одержала команда хозяев. Челябинский клуб стал первой командой, которая вышла в полуфинал текущего розыгрыша Кубка Гагарина.