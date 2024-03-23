Матч «Автомобилист» — СКА 23 марта состоится, игра «Спартак» — «Металлург» перенесена

Континентальная хоккейная лига сообщила об изменении в расписании игр плей-офф.

Четвёртый матч серии второй стадии Кубка Гагарина «Спартак» — «Металлург» не состоится 23 марта 2024 года и будет перенесён на другую дату, о чём лига сообщит дополнительно.

Четвёртая игра серии «Автомобилист» — СКА состоится в субботу, 23 марта, и начнётся с минуты молчания. На матче будут приняты усиленные меры безопасности. Все развлекательные активности на матче отменены.

Вечером 22 марта в расположенном рядом с МКАД в Красногорске (Московская область) концертном зале «Крокус Сити Холл» перед началом концерта рок-группы «Пикник» произошла стрельба, прогремел взрыв и возник масштабный пожар. По данным Следственного комитета РФ, погибли более 60 человек.