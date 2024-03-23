Матч плей-офф КХЛ «Авангард» — «Локомотив» 24 марта не состоится и будет перенесён

Континентальная хоккейная лига вновь сообщила об изменении в расписании игр плей-офф.

Пятый матч серии второй стадии плей-офф «Авангард» – «Локомотив» не состоится в воскресенье, 24 марта, и будет перенесён на другую дату, о чём лига сообщит дополнительно.

Напомним, сегодня, 23 марта, состоится только четвёртая игра серии «Автомобилист» — СКА в Екатеринбурге. Встреча начнётся с минуты молчания. На матче будут приняты усиленные меры безопасности. Все развлекательные активности будут отменены.

Вечером 22 марта в расположенном рядом с МКАД в Красногорске (Московская область) концертном зале «Крокус Сити Холл» перед началом концерта рок-группы «Пикник» произошла стрельба, прогремел взрыв и возник масштабный пожар. По данным Следственного комитета РФ, погибли более 60 человек.