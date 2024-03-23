The Athletic оценил шансы «Вашингтона» попасть в розыгрыш Кубка Стэнли — 2024

Журналисты издания The Athletic оценили шансы «Вашингтон Кэпиталз» попасть в розыгрыш Кубка Стэнли — 2024 в 31% и рассказали о работе главного тренера столичного клуба Спенсера Карбери.

«Карбери оказался идеально подходящим для «Кэпиталз», которые в прошлом сезоне нуждались в игроках, которые могли бы присоединиться к возрастному костяку, выигравшему Кубок в 2018 году. Пережив неудачный старт Алекса Овечкина и потерю Никласа Бекстрёма, Карбери вселил в «Кэпиталз» энергию и энтузиазм. Хороший тренер может улучшить кажущийся посредственным состав, и Карбери доказал, что в своём первом сезоне за «Кэпиталз» его работа на голову выше, чем просто «хорошая».

«Кэпиталз» несовершенны. Но из наиболее вероятных претендентов Востока они оказались наиболее последовательными в преодолении своих недостатков. Последовательность имеет значение в напряжённой гонке за плей-офф. По сути, весь сезон они были одной и той же командой. Кроме того, Овечкин последние пару месяцев показывает свой лучший хоккей в сезоне. Это не повредит», — сказано в статье.