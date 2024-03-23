«С ума сейчас сходим». Форвард «Трактора» Шаров — о победе в серии с «Динамо»

Нападающий «Трактора» Александр Шаров высказался о победе в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024 с московским «Динамо» (4-0).

«С ума сейчас сходим. Немного порадуемся, отдохнём и будем готовиться, потому что впереди серии ещё серьёзнее и ставки ещё выше. Надо идти дальше.

Все в команде понимают и хотят достичь больших целей. Никому ничего не надо говорить. Все выходят делать своё дело. Достичь больших целей – выиграть Кубок? Сейчас главная задача – пройти следующий раунд, а потом уже ставить цель Кубок. Просто работаем и готовимся», — приводит слова Шарова «РБ Спорт».

Напомним, вчера, 22 марта, в Челябинске завершился матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина между местным «Трактором» и московским «Динамо». Со счётом 5:4 победу одержала команда хозяев. Челябинский клуб стал первой командой, которая вышла в полуфинал текущего розыгрыша Кубка Гагарина.