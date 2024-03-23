Матч плей-офф КХЛ в Екатеринбурге начался с минуты молчания в память о погибших в Москве
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В эти минуты в Екатеринбурге проходит четвёртый матч в серии Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Автомобилист» принимает СКА. Идёт первый период, счёт 1:0 в пользу гостей.
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.
Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
23 марта 2024, суббота. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
1-й период
0 : 2
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Глотов (Гальченюк, Старков) – 06:49 (5x5) 0:2 Гальченюк (Кадейкин, Грицюк) – 13:59 (5x4)
Матч в Екатеринбурге начался с минуты молчания в память о погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле» в Москве.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале КХЛ.
Вечером 22 марта в расположенном рядом с МКАД в Красногорске (Московская область) концертном зале «Крокус Сити Холл» перед началом концерта рок-группы «Пикник» произошла стрельба, прогремел взрыв и возник масштабный пожар. По данным Следственного комитета РФ, в трагедии есть жертвы и пострадавшие.
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