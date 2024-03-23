Матч плей-офф КХЛ в Екатеринбурге начался с минуты молчания в память о погибших в Москве

В эти минуты в Екатеринбурге проходит четвёртый матч в серии Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Автомобилист» принимает СКА. Идёт первый период, счёт 1:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

Матч в Екатеринбурге начался с минуты молчания в память о погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле» в Москве.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале КХЛ.

Вечером 22 марта в расположенном рядом с МКАД в Красногорске (Московская область) концертном зале «Крокус Сити Холл» перед началом концерта рок-группы «Пикник» произошла стрельба, прогремел взрыв и возник масштабный пожар. По данным Следственного комитета РФ, в трагедии есть жертвы и пострадавшие.