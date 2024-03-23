Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Это решение «Автомобилиста». Третьяк — о том, почему матч в Екатеринбурге не перенесли

«Это решение «Автомобилиста». Третьяк — о том, почему матч в Екатеринбурге не перенесли
Комментарии

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк объяснил, почему четвёртый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024 между «Автомобилистом» и СКА не был перенесён на другую дату в связи с трагедией в Москве.

«Нормально ли, что игра пройдёт со зрителями на следующий день после трагедии? Это решение клуба, мне нечего сказать», — заявил Третьяк в интервью «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 23 марта, были перенесены ближайшие встречи в сериях «Металлург» — «Спартак» и «Локомотив» — «Авангард». Предварительно, матчи пройдут во вторник, 26 марта.

Вечером 22 марта в расположенном рядом с МКАД в Красногорске (Московская область) концертном зале «Крокус Сити Холл» перед началом концерта рок-группы «Пикник» произошла стрельба, прогремел взрыв и возник масштабный пожар. По данным Следственного комитета РФ, в трагедии есть жертвы и пострадавшие.

Материалы по теме
Видео
Матч плей-офф КХЛ в Екатеринбурге начался с минуты молчания в память о погибших в Москве
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android