Вратарь «Автомобилиста» Аликин был заменён после двух пропущенных шайб от СКА

В эти минуты в Екатеринбурге проходит четвёртый матч в серии Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Автомобилист» принимает СКА. Идёт первый период, счёт 2:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

Армейский клуб в первом периоде дважды забросил в ворота голкипера уральского клуба Евгения Аликина. У СКА отличились Василий Глотов с передач Алекса Гальченюка, Степана Старкова и Алекс Гальченюк с передач Александра Кадейкина, Арсения Грицюка.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

После двух пропущенных шайб Аликина в воротах «Автомобилиста» сменил Владимир Галкин.