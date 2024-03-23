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The Athletic: сильный плей-офф важен для наследия Панарина в «Рейнджерс»

The Athletic: сильный плей-офф важен для наследия Панарина в «Рейнджерс»
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Журналист Питер Боуг в статье на сайте The Athletic заявил, что российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин должен проявить себя в плей-офф НХЛ после отличного регулярного сезона.

«Панарин был лучшим игроком «Рейнджерс» во всей регулярке и впервые в карьере преодолеет отметку в 100 очков. Но плей-офф – это тот этап, на котором ему нужно проявить себя. У него не было голов, он отдал всего две результативные передачи в прошлом сезоне, а в Кубке Стэнли — 2021/2022 он набирал в среднем менее одного очка за игру (16 очков в 20 играх). В этих двух плей-офф его суммарный показатель минус составил «-7». Сильный плей-офф будет важен для наследия Панарина в «Рейнджерс», и «Нью-Йорку» нужно, чтобы он был в лучшей форме, если они хотят добиться успеха», — сказано в статье.

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