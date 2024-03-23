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СКА впервые забил больше двух голов в матче серии с «Автомобилистом»

СКА впервые забил больше двух голов в матче серии с «Автомобилистом»
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В данный момент в Екатеринбурге проходит четвёртый матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимает СКА. После второго периода счёт 3:1 в пользу петербургской команды.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
23 марта 2024, суббота. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
3-й период
2 : 3
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Глотов (Гальченюк, Старков) – 06:49 (5x5)     0:2 Гальченюк (Кадейкин, Грицюк) – 13:59 (5x4)     1:2 Да Коста (Макеев) – 34:04 (5x5)     1:3 Камалов (Воробьёв, Пашнин) – 39:18 (5x5)     2:3    

На 40-й минуте встречи, защитник СКА Никита Камалов забросил третью шайбу в ворота «Автомобилиста». Таким образом, впервые в этой серии подопечные Романа Ротенберга забили больше двух голов в матче.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Для Камалова эта шайба стала первой в текущем розыгрыше Кубка Гагарина. Защитник проводит свой третий матч.

Напомним, что команда Николая Заварухина ведёт в счёте в серии 3-0. В случае сегодняшней победы, «Автомобилист» может выйти в следующий раунд плей-офф КХЛ.

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