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СКА впервые забил больше двух голов в матче серии с «Автомобилистом»

В данный момент в Екатеринбурге проходит четвёртый матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимает СКА. После второго периода счёт 3:1 в пользу петербургской команды.

На 40-й минуте встречи, защитник СКА Никита Камалов забросил третью шайбу в ворота «Автомобилиста». Таким образом, впервые в этой серии подопечные Романа Ротенберга забили больше двух голов в матче.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Для Камалова эта шайба стала первой в текущем розыгрыше Кубка Гагарина. Защитник проводит свой третий матч.

Напомним, что команда Николая Заварухина ведёт в счёте в серии 3-0. В случае сегодняшней победы, «Автомобилист» может выйти в следующий раунд плей-офф КХЛ.