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Нападающий «Автомобилиста» Да Коста набрал 50-е очко в розыгрышах Кубка Гагарина

Нападающий «Автомобилиста» Да Коста набрал 50-е очко в розыгрышах Кубка Гагарина
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В данный момент в Екатеринбурге проходит четвёртый матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимает СКА. Идёт вторая половина третьего периода, счёт 3:2 в пользу петербургской команды.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
23 марта 2024, суббота. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 5
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Глотов (Гальченюк, Старков) – 06:49 (5x5)     0:2 Гальченюк (Кадейкин, Грицюк) – 13:59 (5x4)     1:2 Да Коста (Макеев) – 34:04 (5x5)     1:3 Камалов (Воробьёв, Пашнин) – 39:18 (5x5)     2:3 Макеев – 48:51 (5x5)     2:4 Хайруллин (Зыков) – 57:39 (en)     2:5 Хайруллин (Дедунов, Земчёнок) – 59:40 (en)    

На 49-й минуте встречи, нападающий екатеринбуржцев Алексей Макеев забросил вторую шайбу «Автомобилиста» в матче и сократил отставание в счёте. Ассистентами форварада стали Анатолий Голышев и Стефан Да Коста.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Для Да Косты это второе очко в матче, на его счету также гол. Таким образом, нападающий набрал своё 50-е очко в матчах плей-офф КХЛ. Всего в сериях Кубка Гагарина он провёл 74 встречи.

Напомним, что команда Николая Заварухина ведёт в счёте в серии 3-0. В случае сегодняшней победы, «Автомобилист» может выйти в следующий раунд плей-офф КХЛ.

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