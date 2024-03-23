Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Нападающий «Автомобилиста» Да Коста набрал 50-е очко в розыгрышах Кубка Гагарина

В данный момент в Екатеринбурге проходит четвёртый матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимает СКА. Идёт вторая половина третьего периода, счёт 3:2 в пользу петербургской команды.

На 49-й минуте встречи, нападающий екатеринбуржцев Алексей Макеев забросил вторую шайбу «Автомобилиста» в матче и сократил отставание в счёте. Ассистентами форварада стали Анатолий Голышев и Стефан Да Коста.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Для Да Косты это второе очко в матче, на его счету также гол. Таким образом, нападающий набрал своё 50-е очко в матчах плей-офф КХЛ. Всего в сериях Кубка Гагарина он провёл 74 встречи.

Напомним, что команда Николая Заварухина ведёт в счёте в серии 3-0. В случае сегодняшней победы, «Автомобилист» может выйти в следующий раунд плей-офф КХЛ.