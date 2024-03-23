Андрей Назаров отреагировал на решения о переносе матчей двух серий плей-офф КХЛ

Известный тренер Андрей Назаров прокомментировал переносы матчей плей-офф Континентальной хоккейной лиги в связи с трагедией в подмосковном «Крокус Сити Холле».

«Посмотрел четвёртый матч серии между «Автомобилистом» и СКА. Команды возвращаются в Санкт-Петербург. Шансы спастись с 0-3 всегда есть, мы уже помним один такой случай в КХЛ. Ближайшие встречи между «Спартаком» и «Металлургом», а также завтрашняя игра в Омске перенесены, в чём, конечно, есть логика, учитывая произошедшие в Подмосковье трагические события.

Хочется выразить соболезнования всем родственникам и близким погибших, пожелать здоровья и скорейшего восстановления пострадавшим. Мы все рядом с ними, все дружно поддерживаем наших соотечественников. Президент России объявил воскресенье днём национального траура. Сломить и посеять панику в российском обществе ни у кого не получится», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Вчера, 22 марта, в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» перед началом концерта рок-группы «Пикник» произошла стрельба, прогремел взрыв и возник масштабный пожар. По данным Следственного комитета РФ, по результатам трагедии есть много жертв и пострадавших.

В связи с этим сегодняшний матч «Спартак» — «Металлург» и завтрашняя встреча между «Авангардом» и «Локомотивом» были перенесены.