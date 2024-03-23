Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Партия сказала: надо, комсомол ответил: есть». Ротенберг – о решении сыграть матч

«Партия сказала: надо, комсомол ответил: есть». Ротенберг – о решении сыграть матч
Комментарии

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал решение руководства «Автомобилиста» провести игру второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) после отмены других матчей четвертьфинальных серий.

«Как принималось решение сыграть сегодня? Мы солдаты, нам лига выдаёт приказ, мы играем. Мы не принимаем участие в этих переговорах. Партия сказала: надо, комсомол ответил: есть. Насколько правильно сейчас играть? Я только что ответил», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Ранее стало известно, что сегодняшний и завтрашний матчи «Спартак» — «Металлург» и «Авангард» — «Локомотив» перенесены в связи с трагедией в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

Материалы по теме
«Это решение «Автомобилиста». Третьяк — о том, почему матч в Екатеринбурге не перенесли
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android