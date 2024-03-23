«Основную роль сыграл первый период». Тренер «Автомобилиста» Заварухин — о матче со СКА

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о четвёртом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со СКА, который его команда проиграла со счётом 2:5.

«Хотел бы выразить соболезнования родным и близким погибших в «Крокус Сити Холл». Сегодня не получилось съездить в церковь, обязательно съезжу завтра, поставлю свечку за погибших там людей.

По игре: основную роль сыграл первый период, должны были забивать в одной смене, не забили, нам забили — сразу же идёт момент потери концентрации. Были моменты, но не реализовали, соперник был более сконцентрирован, использовал свои моменты, а мы нет. Много большинства было, СКА перекрыл их движением и прессингом, не давал нам вставать в зоне, а мы медленно принимали решения. Были моменты, где вратарь соперника сыграл сегодня здорово. Идём дальше, тяжёлый соперник, мастеровитая команда», – передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов

Екатеринбуржцы ведут в серии 3-1. Следующий, пятый матч команды проведут в Санкт-Петербурге.