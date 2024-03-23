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Серии плей-офф КХЛ «Спартак» — «Металлург», «Авангард» — «Локомотив» возобновятся 26 марта

Серии плей-офф КХЛ «Спартак» — «Металлург», «Авангард» — «Локомотив» возобновятся 26 марта
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Континентальная хоккейная лига утвердила изменения в расписании серий второго раунда плей-офф сезона-2023/2024. Об этом сообщил официальный сайт лиги.

Четвёртый матч серии «Спартак» — «Металлург» состоится в Москве во вторник, 26 марта. Пятая игра серии пройдёт в четверг, 28 марта, в Магнитогорске.

Пятый матч серии «Авангард» — «Локомотив» состоится в Омске во вторник, 26 марта.

Расписание серии СКА – «Автомобилист» остаётся неизменным: пятая игра состоится в понедельник, 25 марта.

Отмечается, что в случае необходимости, следующие игры серий будут проходить через день.

Ранее матчи «Спартак» — «Металлург» и «Авангард» — «Локомотив», запланированные на 23 и 24 марта, были перенесены в связи с трагедией в «Крокус Сити Холле».

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