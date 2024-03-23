«Сибирь» предложила Гатиятулину двухлетний контракт главного тренера

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Как стало известно «Чемпионату», «Сибирь», полностью сменившая руководящий состав после очередного провального сезона и непопадания в плей-офф, сделала предложение о двухлетнем контракте российскому специалисту Анвару Гатиятулину, уволенному из «Трактора» по ходу прошлого регулярного чемпионата.

В ближайшее время стороны должны официально объявить о совместной договорённости, Гатиятулин склоняется к тому, чтобы возглавить новосибирский клуб.

Напомним, 22 марта председатель попечительского совета хоккейного клуба «Сибирь» и губернатор Новосибирской области Андрей Травников представили команде новое руководство. В должности генерального директора «Сибири» Кирилла Фастовского сменил Лев Крутохвостов. До конца регулярного чемпионата сезона-2023/2024 главным тренером команды был Сергей Кривокрасов.