«Траур для всех россиян, для всего мира». Защитник «Автомобилиста» о ситуации вокруг игры

Защитник «Автомобилиста» Александр Севостьянов высказался о том, каково было играть после новостей о трагедии, случившейся в подмосковном «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта.

«Атмосфера вокруг матча? Готовились в штатном режиме, знали, какая ситуация произошла. Это траур для всех россиян, для всего мира. Старались настраиваться на игру, как обычно. Немая тишина была в начале матча (в знак траура фан-секторы клубов пять минут провели в тишине – Прим. «Чемпионата»), разминка без музыки. Было непривычно, потом болельщики активизировались, гнали нас вперёд», — передаёт слова Севостьянова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Сегодня «Автомобилист» проиграл СКА в четвёртом матче второго раунда плей-офф КХЛ со счётом 2:5. Пятый матч соперников состоится в Санкт-Петербурге 25 марта.

22 марта в «Крокус Сити Холле» произошла стрельба, прогремел взрыв и возник масштабный пожар. По данным Следственного комитета РФ, есть много жертв и пострадавших.