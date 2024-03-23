Капитан СКА: сказали, что надо играть, надо держаться всем вместе

Нападающий и капитан хоккейного клуба СКА Павел Дедунов прокомментировал возможную отмену матча с «Автомобилистом», в связи с новостями о трагических событиях в Подмосковье.

«Вчера в нашей стране произошёл теракт. Мы, две команды, хотим выразить соболезнования близким и родным тех, кто пострадал от этого страшного теракта, сил им.

Возможная отмена игры? Карты в руках региональных властей, властей выше, мы подчиняемся и смотрим, какие они принимают действия. Сказали, что надо играть, будем играть без музыки — как есть, надо держаться всем вместе, на играх, в стране и в целом.

Сказать, что всем тяжело, не сказать ничего. Все переживали, смотрели новости, все переживают. Тяжёлое время рождает сильных людей, будем вместе», — передаёт слова Дедунова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

22 марта, в «Крокус Сити Холле» перед началом концерта рок-группы «Пикник» произошла стрельба, прогремел взрыв и возник масштабный пожар. По данным Следственного комитета РФ, по результатам трагедии есть много жертв и пострадавших.

Сегодня руководство «Автомобилиста» приняло решение не отменять четвёртый матч второго раунда Кубка Гагарина со СКА. Гости одержали победу со счётом 5:2 и сократили разрыв в серии — 3-1.