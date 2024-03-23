«Будет напрягаться, чтобы достать». Крикунов высказался о погоне Овечкина за Гретцки

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов поделился мнением о погоне Александра Овечкина за голевым рекордом Уэйна Гретцки.

«Я думаю, вся Россия болеет за Овечкина. Чтобы он догнал и перегнал Гретцки. Поэтому будем смотреть, будем болеть. Может быть, и догонит его — за пару лет.

В этом сезоне 23 шайбы забросил? В нынешнем сезоне ещё забьёт сколько-нибудь. Может быть, уже там близко будет совсем. Я думаю, будет напрягаться, чтобы достать, дотянуться до этого рекорда», — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, сейчас на счету Овечкина 846 шайб. До того, чтобы превзойти рекорд Гретцки (894), российскому форварду осталось забить 49 голов.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги, хоккеист забросил 24 шайбы в 66 матчах.