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«Чайка» обыграла «Мамонтов Югры» и вышла в полуфинал Кубка Харламова

«Чайка» обыграла «Мамонтов Югры» и вышла в полуфинал Кубка Харламова
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В Нижнем Новгороде завершился четвёртый матч второго раунда плей-офф Молодёжной хоккейной лиги серии между местной «Чайкой» и «Мамонтами Югры». Для выявления победителя понадобился дополнительный игровой отрезок. Со счётом 2:1 выиграла команда хозяев.

Olimpbet МХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
23 марта 2024, суббота. 17:00 МСК
Чайка
Нижний Новгород
Окончен
2 : 1
ОТ
Мамонты Югры
Ханты-Мансийск
0:1 Гуревич (Фаизов) – 12:39 (5x5)     1:1 Свищев – 13:48 (en)     2:1 Свищев (Бреус) – 77:56 (5x5)    

Заброшенной шайбой в составе «Мамонтов» отметился форвард Итай Иешуа Гуревич. У «Чайки» нападающий Кирилл Свищёв сделал дубль. Однако стоит отметить, что перый гол Свищёва на самом деле забил защитник команды гостей Иван Криванков. На отложенном штрафе, хоккеист неудачно отдал пас и попал в свои ворота.

«Чайка» стала первым полуфиналистом Кубка Харламова, выиграв серию со счётом 3-1.

Напомним, что во втором раунде плей-офф МХЛ играют следующие пары: СКА-1946 — «Спартак» (2-0) и «Локо» — «Алмаз» (2-1) на Западе, и «Белые Медведи» — «Омские Ястребы» (2-2) на Востоке.

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