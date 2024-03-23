«Чайка» обыграла «Мамонтов Югры» и вышла в полуфинал Кубка Харламова

В Нижнем Новгороде завершился четвёртый матч второго раунда плей-офф Молодёжной хоккейной лиги серии между местной «Чайкой» и «Мамонтами Югры». Для выявления победителя понадобился дополнительный игровой отрезок. Со счётом 2:1 выиграла команда хозяев.

Заброшенной шайбой в составе «Мамонтов» отметился форвард Итай Иешуа Гуревич. У «Чайки» нападающий Кирилл Свищёв сделал дубль. Однако стоит отметить, что перый гол Свищёва на самом деле забил защитник команды гостей Иван Криванков. На отложенном штрафе, хоккеист неудачно отдал пас и попал в свои ворота.

«Чайка» стала первым полуфиналистом Кубка Харламова, выиграв серию со счётом 3-1.

Напомним, что во втором раунде плей-офф МХЛ играют следующие пары: СКА-1946 — «Спартак» (2-0) и «Локо» — «Алмаз» (2-1) на Западе, и «Белые Медведи» — «Омские Ястребы» (2-2) на Востоке.