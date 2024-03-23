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ЖХЛ отменила все матчи 24 марта в связи с объявлением общенационального траура

ЖХЛ отменила все матчи 24 марта в связи с объявлением общенационального траура
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Женская хоккейная лига объявила о том, что встречи, запланированные на 24 марта, не состоятся.

«Лига сообщает об изменении в расписании игр плей-офф ЖХЛ.

Третий матч серии «Бирюса» − ЖХК «Торпедо» и четвёртый матч между «Динамо-Невой» и «Агиделью» не состоятся в воскресенье, 24 марта, в связи с объявлением в России общенационального траура. Игры будут перенесены на другую дату, о чём Лига сообщит дополнительно» — написано в заявлении лиги.

Новая дата четвёртого матча между «Динамо-Невой» и «Агиделью» — 25 марта. Пятая игра серии, в случае необходимости, пройдёт 27 марта в Уфе.

Матчи четвертьфиналов Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и «Металлургом», и «Авангардом» и «Локомотивом», запланированные на 23 и 24 марта также были отменены.

Напомним, сейчас в плей-офф ЖХЛ проходят полуфиналы. В серии «Агидель» — «Динамо-Нева» счёт 1-2, а у «Торпедо» — «Бирюса» 1-1.

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