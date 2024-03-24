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Евгений Свечников: не смотрю плей-офф Кубка Гагарина. Мне это неинтересно

Евгений Свечников: не смотрю плей-офф Кубка Гагарина. Мне это неинтересно
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Нападающий «Ак Барса» Евгений Свечников рассказал, что не следит за матчами плей-офф КХЛ.

«Слежу ли я за остальными сериями в Кубке Гагарина? Я не смотрю плей-офф Кубка Гагарина. Мне это неинтересно. Смотрю в свободное время матчи НХЛ, слежу за результатами. Переживаю сейчас за «Детройт». Они бьются на «Востоке» за восьмое место, хочу, чтобы попали в плей-офф», — приводит слова Свечникова «Татар-информ».

В нынешнем регулярном сезоне Свечников принял участие в 31 матче, в которых забросил восемь шайб и отдал пять результативных передач, набрав в общей сложности 13 очков. В розыгрыше Кубка Гагарина форвард записал на свой счёт две заброшенные шайбы за два сыгранных матча. «Ак Барс» в первом раунде серии Кубка Гагарина проиграл «Автомобилисту» (1-4).

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