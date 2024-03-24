Панарин красиво переиграл Бобровского в серии буллитов. Его попытка оказалась победной

В ночь с 23 на 24 марта мск на льду нью-йоркского «Мэдисон Сквер Гардена» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Нью-Йорк Рейнджерс» победили «Флориду Пантерз» в серии буллитов со счётом 4:3 Б.

В составе «Рейнджерс» в основное время матча двумя заброшенными шайбами отметился российский нападающий Артемий Панарин, также на его счету победный послематчевый буллит. В серии послематчевых бросков для выявления победителя «синерубашечники» одержали победу — 2:1.

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В составе «Рейнджерс» свои попытки реализовали Мика Зибанеджад и Панарин, тогда как у «Флориды» забил только Сэм Райнхарт. Панарин исполнял буллит вторым у «Рейнджерс», после чего никто из игроков больше отличиться не сумел.