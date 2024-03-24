Коннор Макдэвид повторил свой же рекорд НХЛ по передачам за сезон для действующих игроков

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сделал ассистентский хет-трик, приняв участие в каждом из голов своей команды в этом матче.

На счету 27-летнего канадца стало 115 (26+89) очков в 66 играх в нынешнем сезоне НХЛ. Пятикратный обладатель «Арт Росс Трофи» по-прежнему идёт на третьем месте в гонке бомбардиров.

При этом сегодня Макдэвид повторил свой же рекорд по числу результативных передач за сезон для действующих игроков НХЛ, установленный им в прошлом году (89 в 82 играх). В нынешнем сезоне Коннор выдал аналогичное число результативных передач, сыграв на 16 матчей меньше.