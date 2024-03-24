Панарину осталось набрать 1 балл, чтобы впервые достичь 100 очков в одной регулярке НХЛ

В ночь с 23 на 24 марта мск на льду нью-йоркского «Мэдисон Сквер Гардена» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Нью-Йорк Рейнджерс» победили «Флориду Пантерз» в серии буллитов со счётом 4:3 Б. В составе «Рейнджерс» двумя заброшенными шайбами отметился российский нападающий Артемий Панарин, также на его счету победный послематчевый буллит.

Таким образом после сегодняшнего матча в активе Панарина 43 гола и 56 результативных передач в нынешнем сезоне НХЛ. В общей сложности у россиянина 99 очков. Ему осталось набрать 1 балл, чтобы впервые достичь 100 очков в одной регулярке. Никогда ранее Артемий не покорял этой планки.

На данный момент Артемий Панарин занимает пятое место в списке лучших бомбардиров нынешнего сезона НХЛ.