Панарин — о втором голе: вы же меня знаете, всегда сделаю передачу, если увижу продолжение

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз» (4:3 Б) высказался о своей второй заброшенной шайбе в этой встрече, которая влетела в ворота Сергея Бобровского после целой серии рикошетов.

«Мой второй гол? Если я не вижу другого продолжения атаки, то бросаю. А если вижу, что кто-то открыт, то вы же меня знаете, то я всегда сделаю передачу. Но в тот момент я просто бросил не глядя. Слава богу, шайба раз 10 подскочила и зашла в ворота», — сказал Панарин.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

К 27-й минуте домашнего матча «синерубашечники» уступали 0:2, но гол американского защитника Адама Фокса запустил камбэк команды Питера Лавиолетта. В составе «Рейнджерс» двумя заброшенными шайбами отметился Панарин, также на его счету победный послематчевый буллит.