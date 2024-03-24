Владислав Гавриков принёс победу «Лос-Анджелесу» в овертайме матча с «Тампа-Бэй»

В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Лос-Анджелесом» и «Тампа-Бэй». Победу в овертайме одержали «Кингз» со счётом 4:3 ОТ.
Капитан «Тампа-Бэй» Стивен Стэмкос отметился дублем, и один из его голов перевёл матч в овертайм. Нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился результативной передачей. Победный гол в овертайме забил российский защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков, который подключился к атаке и в очном поединке обыграл российского голкипера «Тампа-Бэй» Андрея Василевского. За «Кингз» голы также забили Майки Андерсон, Тревор Мур и Адриан Кемпе. За «Лайтнинг», помимо Стэмкоса, отличился Брейден Пойнт.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Кучеров отличился в 13-м матче подряд и продолжает лидировать в гонке бомбардиров НХЛ со 123 (41+82) очками в 69 матчах.
- 24 марта 2024
-
08:50
-
08:25
-
08:16
-
08:06
-
08:03
-
07:50
-
07:35
-
07:16
-
07:10
-
07:04
-
07:00
-
06:46
-
06:37
-
06:36
-
06:18
-
06:11
-
06:05
-
05:43
-
05:34
-
04:54
-
02:55
-
01:55
-
00:12
- 23 марта 2024
-
23:52
-
23:10
-
22:43
-
22:19
-
21:55
-
21:46
-
21:21
-
20:59
-
20:55
-
20:21
-
20:00
-
19:55