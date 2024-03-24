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Владислав Гавриков принёс победу «Лос-Анджелесу» в овертайме матча с «Тампа-Бэй»

Владислав Гавриков принёс победу «Лос-Анджелесу» в овертайме матча с «Тампа-Бэй»
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В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Лос-Анджелесом» и «Тампа-Бэй». Победу в овертайме одержали «Кингз» со счётом 4:3 ОТ.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 марта 2024, воскресенье. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
4 : 3
ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Кемпе (Копитар, Байфилд) – 07:03     1:1 Пойнт – 19:54 (pp)     2:1 Мур – 22:18     3:1 Андерсон – 41:12     3:2 Стэмкос (Пойнт, Дюклер) – 55:25 (pp)     3:3 Стэмкос (Кучеров, Хедман) – 59:14     4:3 Гавриков (Кемпе, Копитар) – 60:25    

Капитан «Тампа-Бэй» Стивен Стэмкос отметился дублем, и один из его голов перевёл матч в овертайм. Нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился результативной передачей. Победный гол в овертайме забил российский защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков, который подключился к атаке и в очном поединке обыграл российского голкипера «Тампа-Бэй» Андрея Василевского. За «Кингз» голы также забили Майки Андерсон, Тревор Мур и Адриан Кемпе. За «Лайтнинг», помимо Стэмкоса, отличился Брейден Пойнт.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Кучеров отличился в 13-м матче подряд и продолжает лидировать в гонке бомбардиров НХЛ со 123 (41+82) очками в 69 матчах.

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