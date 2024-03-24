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Все результаты игрового дня НХЛ 24 марта

Все результаты игрового дня НХЛ 24 марта
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Сегодня, 24 марта, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 11 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 марта 2024, суббота. 20:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
6 : 3
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Клаттербак – 05:22     2:0 Клаттербак (Мартин, Романов) – 08:50     2:1 Наместников (Бэррон, Демело) – 11:20     3:1 Палмьери (Нельсон, Хорват) – 15:47     4:1 Фэшинг (Барзал, Пулок) – 21:51     5:1 Барзал (Фэшинг, Ли) – 29:11     6:1 Ли (Барзал, Фэшинг) – 35:32     6:2 Эпплтон (Элерс, Моррисси) – 47:37     6:3 Перфетти – 57:50    
НХЛ - регулярный чемпионат
23 марта 2024, суббота. 20:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 2
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Конечны (Фёрстер, Лотон) – 38:15 (pp)     1:1 Бразо (Койл, Лорей) – 50:19     2:1 Конечны (Фрост, Типпетт) – 55:16     2:2 Хайнен (Гики, Дебраск) – 56:12     3:2 Фёрстер (Пилинг) – 58:31    
НХЛ - регулярный чемпионат
23 марта 2024, суббота. 21:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 5
ОТ
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Нейборс (Шенн) – 10:07     1:1 Юханссон (Фэйбер, Болди) – 24:45     2:1 Росси (Капризов) – 31:44     2:2 Кайру (Бучневич) – 32:49     3:2 Росси (Цуккарелло, Капризов) – 35:11     3:3 Кайру (Бучневич, Ледди) – 43:50     3:4 Кайру (Саад, Бучневич) – 50:01     4:4 Фэйбер (Хартман, Миддлтон) – 54:51     4:5 Саад (Капанен, Фолк) – 62:05    
НХЛ - регулярный чемпионат
24 марта 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
1 : 0
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Форсберг (Йози, Нюквист) – 54:46    
НХЛ - регулярный чемпионат
24 марта 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
6 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Макманн (Таварес, Лильегрен) – 04:17     2:0 Нюландер (Лильегрен) – 18:14 (pp)     3:0 Хольмберг (Доми, Мэттьюс) – 28:02     4:0 Хольмберг (Макманн, Райлли) – 31:04     5:0 Макманн (Нюландер, Таварес) – 35:46     5:1 Хайман (Макдэвид, Бушар) – 44:59 (pp)     5:2 Перри (Кейн, Макдэвид) – 48:32 (pp)     5:3 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 56:21     6:3 Мэттьюс – 59:47    
НХЛ - регулярный чемпионат
24 марта 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
2 : 5
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Жозеф – 04:56 (sh)     1:1 Братт – 20:23     2:1 Носек (Палат, Мерсер) – 20:59     2:2 Грейг (Жозеф) – 24:06     2:3 Крукшенк (Шабо, Штюцле) – 26:02     2:4 Шабо (Ткачук, Бреннстрём) – 29:01     2:5 Батерсон (Ткачук) – 50:15    
НХЛ - регулярный чемпионат
24 марта 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 3
Б
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Ткачук (Махура, Вераге) – 08:18     0:2 Луостаринен (Райнхарт, Балинскис) – 20:21     1:2 Фокс (Трочек, Зибанеджад) – 26:22 (pp)     2:2 Панарин (Трочек, Фокс) – 28:23     2:3 Вераге (Монтур, Ткачук) – 55:52     3:3 Панарин (Джонс, Трочек) – 56:35     4:3 Панарин – 65:00    
НХЛ - регулярный чемпионат
24 марта 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
4 : 2
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Хёгландер (Петтерссон, Гарланд) – 00:48     2:0 Хёгландер (Петтерссон, Гарланд) – 28:16     2:1 Андерссон (Грир, Руни) – 38:31     3:1 Миллер (Бёзер, Хьюз) – 56:42 (pp)     4:1 Линдхольм – 58:50     4:2 Хэнли (Пахал, Грир) – 59:41    
НХЛ - регулярный чемпионат
24 марта 2024, воскресенье. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
4 : 3
ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Кемпе (Копитар, Байфилд) – 07:03     1:1 Пойнт – 19:54 (pp)     2:1 Мур – 22:18     3:1 Андерсон – 41:12     3:2 Стэмкос (Пойнт, Дюклер) – 55:25 (pp)     3:3 Стэмкос (Кучеров, Хедман) – 59:14     4:3 Гавриков (Кемпе, Копитар) – 60:25    
НХЛ - регулярный чемпионат
24 марта 2024, воскресенье. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
4 : 5
ОТ
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Бордело (Зеттерлунд, Эддисон) – 03:53 (pp)     2:0 Бордело (Бейли, Штурм) – 10:17     3:0 Зеттерлунд (Костин, Ферраро) – 20:16     4:0 Зеттерлунд (Эклунд, Гранлунд) – 21:24 (pp)     4:1 Донато (Рэддиш, Джонсон) – 26:45     4:2 Джонсон (Донато, Рэддиш) – 33:20     4:3 Джонс (Кайзер, Бедард) – 46:20     4:4 Курашев (Донато, Фолиньо) – 59:13     4:5 Джонс (Курашев) – 60:18    
НХЛ - регулярный чемпионат
24 марта 2024, воскресенье. 05:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Гудбрансон (Веренски, Марченко) – 04:32     1:1 Барбашёв (Руа) – 23:31     2:1 Айкел (Уайтклауд, Стивенсон) – 24:57     3:1 Дорофеев (Теодор, Манта) – 43:03     4:1 Айкел – 57:18 (pp)     4:2 Мейер (Фикс-Волански) – 59:48    

В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Нью-Йорк Рейнджерс» с 98 очками после 71 встречи. В Западной конференции первую строчку турнирной таблицы занимает «Ванкувер Кэнакс», набравший 98 очков за 71 матч.

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