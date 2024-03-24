Все результаты игрового дня НХЛ 24 марта
Поделиться
Сегодня, 24 марта, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 11 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.
НХЛ - регулярный чемпионат
23 марта 2024, суббота. 20:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
6 : 3
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Клаттербак – 05:22 2:0 Клаттербак (Мартин, Романов) – 08:50 2:1 Наместников (Бэррон, Демело) – 11:20 3:1 Палмьери (Нельсон, Хорват) – 15:47 4:1 Фэшинг (Барзал, Пулок) – 21:51 5:1 Барзал (Фэшинг, Ли) – 29:11 6:1 Ли (Барзал, Фэшинг) – 35:32 6:2 Эпплтон (Элерс, Моррисси) – 47:37 6:3 Перфетти – 57:50
НХЛ - регулярный чемпионат
23 марта 2024, суббота. 20:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 2
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Конечны (Фёрстер, Лотон) – 38:15 (pp) 1:1 Бразо (Койл, Лорей) – 50:19 2:1 Конечны (Фрост, Типпетт) – 55:16 2:2 Хайнен (Гики, Дебраск) – 56:12 3:2 Фёрстер (Пилинг) – 58:31
НХЛ - регулярный чемпионат
23 марта 2024, суббота. 21:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 5
ОТ
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Нейборс (Шенн) – 10:07 1:1 Юханссон (Фэйбер, Болди) – 24:45 2:1 Росси (Капризов) – 31:44 2:2 Кайру (Бучневич) – 32:49 3:2 Росси (Цуккарелло, Капризов) – 35:11 3:3 Кайру (Бучневич, Ледди) – 43:50 3:4 Кайру (Саад, Бучневич) – 50:01 4:4 Фэйбер (Хартман, Миддлтон) – 54:51 4:5 Саад (Капанен, Фолк) – 62:05
НХЛ - регулярный чемпионат
24 марта 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
1 : 0
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Форсберг (Йози, Нюквист) – 54:46
НХЛ - регулярный чемпионат
24 марта 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
6 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Макманн (Таварес, Лильегрен) – 04:17 2:0 Нюландер (Лильегрен) – 18:14 (pp) 3:0 Хольмберг (Доми, Мэттьюс) – 28:02 4:0 Хольмберг (Макманн, Райлли) – 31:04 5:0 Макманн (Нюландер, Таварес) – 35:46 5:1 Хайман (Макдэвид, Бушар) – 44:59 (pp) 5:2 Перри (Кейн, Макдэвид) – 48:32 (pp) 5:3 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 56:21 6:3 Мэттьюс – 59:47
НХЛ - регулярный чемпионат
24 марта 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
2 : 5
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Жозеф – 04:56 (sh) 1:1 Братт – 20:23 2:1 Носек (Палат, Мерсер) – 20:59 2:2 Грейг (Жозеф) – 24:06 2:3 Крукшенк (Шабо, Штюцле) – 26:02 2:4 Шабо (Ткачук, Бреннстрём) – 29:01 2:5 Батерсон (Ткачук) – 50:15
НХЛ - регулярный чемпионат
24 марта 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 3
Б
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Ткачук (Махура, Вераге) – 08:18 0:2 Луостаринен (Райнхарт, Балинскис) – 20:21 1:2 Фокс (Трочек, Зибанеджад) – 26:22 (pp) 2:2 Панарин (Трочек, Фокс) – 28:23 2:3 Вераге (Монтур, Ткачук) – 55:52 3:3 Панарин (Джонс, Трочек) – 56:35 4:3 Панарин – 65:00
НХЛ - регулярный чемпионат
24 марта 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
4 : 2
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Хёгландер (Петтерссон, Гарланд) – 00:48 2:0 Хёгландер (Петтерссон, Гарланд) – 28:16 2:1 Андерссон (Грир, Руни) – 38:31 3:1 Миллер (Бёзер, Хьюз) – 56:42 (pp) 4:1 Линдхольм – 58:50 4:2 Хэнли (Пахал, Грир) – 59:41
НХЛ - регулярный чемпионат
24 марта 2024, воскресенье. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
4 : 3
ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Кемпе (Копитар, Байфилд) – 07:03 1:1 Пойнт – 19:54 (pp) 2:1 Мур – 22:18 3:1 Андерсон – 41:12 3:2 Стэмкос (Пойнт, Дюклер) – 55:25 (pp) 3:3 Стэмкос (Кучеров, Хедман) – 59:14 4:3 Гавриков (Кемпе, Копитар) – 60:25
НХЛ - регулярный чемпионат
24 марта 2024, воскресенье. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
4 : 5
ОТ
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Бордело (Зеттерлунд, Эддисон) – 03:53 (pp) 2:0 Бордело (Бейли, Штурм) – 10:17 3:0 Зеттерлунд (Костин, Ферраро) – 20:16 4:0 Зеттерлунд (Эклунд, Гранлунд) – 21:24 (pp) 4:1 Донато (Рэддиш, Джонсон) – 26:45 4:2 Джонсон (Донато, Рэддиш) – 33:20 4:3 Джонс (Кайзер, Бедард) – 46:20 4:4 Курашев (Донато, Фолиньо) – 59:13 4:5 Джонс (Курашев) – 60:18
НХЛ - регулярный чемпионат
24 марта 2024, воскресенье. 05:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Гудбрансон (Веренски, Марченко) – 04:32 1:1 Барбашёв (Руа) – 23:31 2:1 Айкел (Уайтклауд, Стивенсон) – 24:57 3:1 Дорофеев (Теодор, Манта) – 43:03 4:1 Айкел – 57:18 (pp) 4:2 Мейер (Фикс-Волански) – 59:48
В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Нью-Йорк Рейнджерс» с 98 очками после 71 встречи. В Западной конференции первую строчку турнирной таблицы занимает «Ванкувер Кэнакс», набравший 98 очков за 71 матч.
Комментарии
- 24 марта 2024
-
08:50
-
08:25
-
08:16
-
08:06
-
08:03
-
07:50
-
07:35
-
07:16
-
07:10
-
07:04
-
07:00
-
06:46
-
06:37
-
06:36
-
06:18
-
06:11
-
06:05
-
05:43
-
05:34
-
04:54
-
02:55
-
01:55
-
00:12
- 23 марта 2024
-
23:52
-
23:10
-
22:43
-
22:19
-
21:55
-
21:46
-
21:21
-
20:59
-
20:55
-
20:21
-
20:00
-
19:55