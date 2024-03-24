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Владислав Гавриков повторил личный снайперский рекорд за сезон в НХЛ

Владислав Гавриков повторил личный снайперский рекорд за сезон в НХЛ
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В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Лос-Анджелесом» и «Тампа-Бэй». Победу в овертайме одержали «Кингз» со счётом 4:3 ОТ.

Победный гол в овертайме забил российский защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков. Эта шайба стала для россиянина шестой в текущем сезоне. Таким образом, Гавриков повторил личный снайперский рекорд, установленный в прошлом сезоне НХЛ. В текущем сезоне на счету защитника 20 (6+14) очков в 65 играх при показателе полезности «+9».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего в НХЛ на счету 28-летнего защитника 102 (24+78) очка в 341 матче при показателе полезности «-2».

НХЛ - регулярный чемпионат
24 марта 2024, воскресенье. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
4 : 3
ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Кемпе (Копитар, Байфилд) – 07:03     1:1 Пойнт – 19:54 (pp)     2:1 Мур – 22:18     3:1 Андерсон – 41:12     3:2 Стэмкос (Пойнт, Дюклер) – 55:25 (pp)     3:3 Стэмкос (Кучеров, Хедман) – 59:14     4:3 Гавриков (Кемпе, Копитар) – 60:25    
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