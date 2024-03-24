Владислав Гавриков повторил личный снайперский рекорд за сезон в НХЛ

В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Лос-Анджелесом» и «Тампа-Бэй». Победу в овертайме одержали «Кингз» со счётом 4:3 ОТ.

Победный гол в овертайме забил российский защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков. Эта шайба стала для россиянина шестой в текущем сезоне. Таким образом, Гавриков повторил личный снайперский рекорд, установленный в прошлом сезоне НХЛ. В текущем сезоне на счету защитника 20 (6+14) очков в 65 играх при показателе полезности «+9».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего в НХЛ на счету 28-летнего защитника 102 (24+78) очка в 341 матче при показателе полезности «-2».