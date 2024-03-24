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Макдэвид вышел на 4-е место в истории НХЛ по матчам с 3+ ассистами за первые 9 сезонов

Макдэвид вышел на 4-е место в истории НХЛ по матчам с 3+ ассистами за первые 9 сезонов
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сделал ассистентский хет-трик, приняв участие в каждом из голов своей команды в этом матче. Макдэвид вышел на четвёртое место в истории НХЛ по матчам с тремя и более ассистами за первые девять сезонов в лиге. Капитан «Эдмонтона» 47 матчей в НХЛ завершил с тремя и более результативными передачами.

Лидером по этому показателю является Уэйн Гретцки, который в 143 матчах набирал 3+ результативные передачи в первых девяти сезонах в НХЛ. Второе место на счету Марио Лемье (73), тройку замыкает Бобби Орр (58).

На счету 27-летнего канадца стало 115 (26+89) очков в 66 играх в нынешнем сезоне НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 марта 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
6 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Макманн (Таварес, Лильегрен) – 04:17     2:0 Нюландер (Лильегрен) – 18:14 (pp)     3:0 Хольмберг (Доми, Мэттьюс) – 28:02     4:0 Хольмберг (Макманн, Райлли) – 31:04     5:0 Макманн (Нюландер, Таварес) – 35:46     5:1 Хайман (Макдэвид, Бушар) – 44:59 (pp)     5:2 Перри (Кейн, Макдэвид) – 48:32 (pp)     5:3 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 56:21     6:3 Мэттьюс – 59:47    
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