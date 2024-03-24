Макдэвид вышел на 4-е место в истории НХЛ по матчам с 3+ ассистами за первые 9 сезонов

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сделал ассистентский хет-трик, приняв участие в каждом из голов своей команды в этом матче. Макдэвид вышел на четвёртое место в истории НХЛ по матчам с тремя и более ассистами за первые девять сезонов в лиге. Капитан «Эдмонтона» 47 матчей в НХЛ завершил с тремя и более результативными передачами.

Лидером по этому показателю является Уэйн Гретцки, который в 143 матчах набирал 3+ результативные передачи в первых девяти сезонах в НХЛ. Второе место на счету Марио Лемье (73), тройку замыкает Бобби Орр (58).

На счету 27-летнего канадца стало 115 (26+89) очков в 66 играх в нынешнем сезоне НХЛ.