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«Он провёл очередной монструозный матч». Лавиолетт — об игре Панарина с «Флоридой»

«Он провёл очередной монструозный матч». Лавиолетт — об игре Панарина с «Флоридой»
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Главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт оценил игру нападающего Артемия Панарина в матче с «Флоридой» (4:3 Б). Россиянин отметился дублем и стал автором победного буллита. Панарин перевёл матч в овертайм за три с половиной минуты до конца третьего периода.

«Он провёл очередную монструозную игру. Он очень опасен и оставляет всего себя на льду. Когда он приезжает на скамейку запасных, он выжат без остатка, и он делает это каждую смену. Он играет сердцем, на полную катушку», — цитирует Лавиолетта пресс-служба клуба.

После сегодняшнего матча в активе Панарина 43 гола и 56 результативных передач в нынешнем сезоне НХЛ. В общей сложности у россиянина 99 очков. Ему осталось набрать один балл, чтобы впервые достичь 100 очков в одной регулярке.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 марта 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 3
Б
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Ткачук (Махура, Вераге) – 08:18     0:2 Луостаринен (Райнхарт, Балинскис) – 20:21     1:2 Фокс (Трочек, Зибанеджад) – 26:22 (pp)     2:2 Панарин (Трочек, Фокс) – 28:23     2:3 Вераге (Монтур, Ткачук) – 55:52     3:3 Панарин (Джонс, Трочек) – 56:35     4:3 Панарин – 65:00    
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