«Он провёл очередной монструозный матч». Лавиолетт — об игре Панарина с «Флоридой»

Главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт оценил игру нападающего Артемия Панарина в матче с «Флоридой» (4:3 Б). Россиянин отметился дублем и стал автором победного буллита. Панарин перевёл матч в овертайм за три с половиной минуты до конца третьего периода.

«Он провёл очередную монструозную игру. Он очень опасен и оставляет всего себя на льду. Когда он приезжает на скамейку запасных, он выжат без остатка, и он делает это каждую смену. Он играет сердцем, на полную катушку», — цитирует Лавиолетта пресс-служба клуба.

После сегодняшнего матча в активе Панарина 43 гола и 56 результативных передач в нынешнем сезоне НХЛ. В общей сложности у россиянина 99 очков. Ему осталось набрать один балл, чтобы впервые достичь 100 очков в одной регулярке.