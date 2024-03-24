Эмоции Бобровского после забитого в его ворота буллита Зибанеджада в стиле Форсберга

В ночь с 23 на 24 марта мск на льду нью-йоркского «Мэдисон Сквер Гарден» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Нью-Йорк Рейнджерс» победили «Флориду Пантерз» в серии буллитов со счётом 4:3 Б.

В серии послематчевых буллитов свою попытку эффектно реализовал нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанеджад. Шведский форвард исполнил буллит в стиле легендарного соотечественника Петера Форсберга. Зибанеджад обманул финтом российского вратаря «Флориды» Сергея Бобровского и на вытянутой руке завёл шайбу в дальний от вратаря угол. Россиянин оценил этот гол, одобрительно покачав головой.

Фото: скриншот трансляции

ВИДЕО

В овертайме Бобровский отметился эффектным спасением, отразив в упор бросок нападающего «Рейнджерс» Криса Крайдера, который бросал, казалось бы, уже в пустой угол.