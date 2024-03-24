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Эмоции Бобровского после забитого в его ворота буллита Зибанеджада в стиле Форсберга

Эмоции Бобровского после забитого в его ворота буллита Зибанеджада в стиле Форсберга
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В ночь с 23 на 24 марта мск на льду нью-йоркского «Мэдисон Сквер Гарден» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Нью-Йорк Рейнджерс» победили «Флориду Пантерз» в серии буллитов со счётом 4:3 Б.

В серии послематчевых буллитов свою попытку эффектно реализовал нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанеджад. Шведский форвард исполнил буллит в стиле легендарного соотечественника Петера Форсберга. Зибанеджад обманул финтом российского вратаря «Флориды» Сергея Бобровского и на вытянутой руке завёл шайбу в дальний от вратаря угол. Россиянин оценил этот гол, одобрительно покачав головой.

Фото: скриншот трансляции

ВИДЕО

В овертайме Бобровский отметился эффектным спасением, отразив в упор бросок нападающего «Рейнджерс» Криса Крайдера, который бросал, казалось бы, уже в пустой угол.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 марта 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 3
Б
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Ткачук (Махура, Вераге) – 08:18     0:2 Луостаринен (Райнхарт, Балинскис) – 20:21     1:2 Фокс (Трочек, Зибанеджад) – 26:22 (pp)     2:2 Панарин (Трочек, Фокс) – 28:23     2:3 Вераге (Монтур, Ткачук) – 55:52     3:3 Панарин (Джонс, Трочек) – 56:35     4:3 Панарин – 65:00    
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