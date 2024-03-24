Стивен Стэмкос вышел на третье место в истории НХЛ по голам в большинстве за один клуб

Капитан «Тампа-Бэй» Стивен Стэмкос стал автором дубля в матче с «Лос-Анджелесом» (3:4 ОТ). Первый гол нападающий забил при игре в большинстве. Теперь на его счету 210 шайб в большинстве в составе «Лайтнинг».

Таким образом, Стэмкос вышел на третье место в истории НХЛ по голам в большинстве за один клуб. В сегодняшнем матче канадский форвард обошёл Горди Хоу (209 голов за «Детройт») и повторил результат Люка Робитайла, забившего 210 голов в составе «Лос-Анджелеса».

Второе место по этому показателю занимает Марио Лемье, забросивший 236 шайб в составе «Питтсбурга». Лидером в истории НХЛ по голам в большинстве за один клуб является капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, забросивший за столичный клуб 311 шайб в численном преимуществе.