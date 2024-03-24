Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кожевников: в этом сезоне судьи относятся к СКА предвзято. Не знаю, с чем это связано

Кожевников: в этом сезоне судьи относятся к СКА предвзято. Не знаю, с чем это связано
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал итоги четвёртого матча серии между «Автомобилистом» и СКА (5:2).

«Мне понравился вчерашний матч. Видно, что СКА нащупал свою игру, понял, как проходить защиту «Автомобилиста», сумел пробить и Аликина. Видно, что питерцы изменили рисунок. Они то активно идут в давление, накрывают глубоко в зоне, то сразу компактно обороняются, ждут контратак, выманивают соперника для игры на встречных курсах.

Главный тренер сказал, что команда много удаляется? Ну так это факт, СКА действительно первый в плей-офф по удалениям. Но проблема-то глубже, чем та, о которой Роман говорит. Мне кажется, в этом сезоне к СКА относятся предвзято. Дают штрафов чуть больше, где-то видят что-то, что можно было оставить без внимания. И наоборот, закрыть глаза на штраф соперника. Тот, кто играл в хоккей, это видит. Судья может управлять игрой, такая невидимая нить у него всегда есть.

С чем это связано? Я понятия не имею. Может, какие-то внутриполитические разборки. Мне бы хотелось просто смотреть хоккей, он во всех сериях хороший, интересный», — сказал Кожевников в интервью «Чемпионату».

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
23 марта 2024, суббота. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 5
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Глотов (Гальченюк, Старков) – 06:49 (5x5)     0:2 Гальченюк (Кадейкин, Грицюк) – 13:59 (5x4)     1:2 Да Коста (Макеев) – 34:04 (5x5)     1:3 Камалов (Воробьёв, Пашнин) – 39:18 (5x5)     2:3 Макеев – 48:51 (5x5)     2:4 Хайруллин (Зыков) – 57:39 (en)     2:5 Хайруллин (Дедунов, Земчёнок) – 59:40 (en)    
Расписание плей-офф КХЛ
Сетка плей-офф КХЛ
Материалы по теме
СКА не хочет в отпуск. Питер вырвал первую победу у «Автомобилиста»
СКА не хочет в отпуск. Питер вырвал первую победу у «Автомобилиста»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android