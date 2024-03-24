Кожевников: в этом сезоне судьи относятся к СКА предвзято. Не знаю, с чем это связано

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал итоги четвёртого матча серии между «Автомобилистом» и СКА (5:2).

«Мне понравился вчерашний матч. Видно, что СКА нащупал свою игру, понял, как проходить защиту «Автомобилиста», сумел пробить и Аликина. Видно, что питерцы изменили рисунок. Они то активно идут в давление, накрывают глубоко в зоне, то сразу компактно обороняются, ждут контратак, выманивают соперника для игры на встречных курсах.

Главный тренер сказал, что команда много удаляется? Ну так это факт, СКА действительно первый в плей-офф по удалениям. Но проблема-то глубже, чем та, о которой Роман говорит. Мне кажется, в этом сезоне к СКА относятся предвзято. Дают штрафов чуть больше, где-то видят что-то, что можно было оставить без внимания. И наоборот, закрыть глаза на штраф соперника. Тот, кто играл в хоккей, это видит. Судья может управлять игрой, такая невидимая нить у него всегда есть.

С чем это связано? Я понятия не имею. Может, какие-то внутриполитические разборки. Мне бы хотелось просто смотреть хоккей, он во всех сериях хороший, интересный», — сказал Кожевников в интервью «Чемпионату».