Терещенко — о сезоне «Динамо»: показатель — это болельщики, которые вернулись на трибуны

Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина, бывший нападающий московского «Динамо» Алексей Терещенко подвёл итоги сезона в исполнении бело-голубых. «Динамо» стало обладателем Кубка Континента и уступило «Трактору» во втором раунде плей-офф в четырёх матчах.

«Показатель – это болельщики, которые вернулись на трибуны. В последние три-четыре месяца «Динамо» собирало полный дворец, практически невозможно было достать билеты. Это показатель того, что «Динамо» показывало хороший хоккей. Опять же, в плей-офф на первый план выходят нюансы, которые влияют на результат. Серия была очень равной, практически все игры закончились с разницей в одну шайбу. Конечно, счёт в серии не отображает происходившего на площадке», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.