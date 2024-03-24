«Это должно быть взвешенное решение». Экс-гендиректор «Динамо» — о новом тренере клуба

Бывший генеральный директор московского «Динамо» Андрей Сафронов прокомментировал возможную отставку Алексея Кудашова с поста главного тренера клуба и назначение на этот пост Айвана Занатты.

«Информация об отставке Кудашова и будущем назначении Занатты? Вообще не комментирую. По поводу отставки — это должны решать руководители, акционеры. А по поводу нового тренера — он тоже, наверное… Это должно быть взвешенное решение», — сказал Сафронов корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Последним местом работы 63-летнего Занатты является должность в тренерском штабе сборной Франции. В КХЛ специалист известен своей работой в СКА (был уволен), в пражском «Леве», ХК «Сочи» и «Куньлунь Ред Стар». Также тренер работал в клубе ВХЛ «Динамо» (Санкт-Петербург).