Сафронов — о «Динамо»: это уже суровые будни, когда надо идти вперёд, невзирая на травмы

Бывший генеральный директор московского «Динамо» Андрей Сафронов заявил, что травмы не могут быть оправданием вылета бело-голубых из плей-офф. «Динамо» проиграло «Трактору» в серии второго раунда в четырёх матчах.

«Причины раннего вылета? Это надо позвонить Кудашову и узнать у тренерского штаба, какие причины. Он сказал, что травмы.

Любой плей-офф — это травмы, это война. Как правильно сказал главный тренер «Динамо», «Трактор» вышел сражаться и умирать, а мы играли в хоккей. Всегда, в любом плей-офф так было, всегда есть и так будет. Это уже суровые будни, когда надо идти вперёд, невзирая на травмы. Все команды, которые добивались чего-то, прошли через эти лишения и эти трудности», — сказал Сафронов корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.