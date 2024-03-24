«Мне очень странно, что задача не была выполнена». Сафронов — о раннем вылете «Динамо»

Бывший генеральный директор московского «Динамо» Андрей Сафронов считает, что бело-голубые не выполнили задачу на сезон, хотя имели все ресурсы для успешного выступления в Кубке Гагарина. «Динамо» завершило сезон поражением во втором раунде плей-офф от «Трактора» в четырёх матчах.

«Вылет «Динамо»? Я думаю, пускай комментирует тренерский штаб. Очень рано вылетели с такой командой, которой поставлена совершенно другая задача.

Нынешний состав «Динамо» позволяет бороться за Кубок Гагарина? Я скажу, что задача руководством клуба была поставлена, и мне очень странно, что она не была выполнена. Она должна была быть выполнена. Всё для этого было», — сказал Сафронов корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.