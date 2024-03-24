Экс-игрок СКА — о поражении «Автомобилиста»: естественное состояние, когда ведёшь 3-0

Бывший игрок СКА и ЦСКА, двукратный чемпион СССР Михаил Панин высказался о победе СКА в четвёртом матче серии с «Автомобилистом» (5:2, 1-3). В этой игре СКА впервые в серии вёл по ходу матча. Петербургский клуб дважды вёл по ходу матча с разницей в две шайбы, не давая «Автомобилисту» сравнять счёт.

«Большую роль в трёх первых победах «Автомобилиста» сыграл вратарь Аликин. А тут его поменяли после двух пропущенных шайб. Он их пропустил за семь минут. Может, перехвалили голкипера, может, ещё что-то, но собранности ему не хватало. Это естественное состояние, когда ведёшь в серии 3-0.

Ещё отмечу такой момент: в четвёртом матче «Автомобилист» решил сыграть по-другому, нежели в трёх первых играх. Более в атакующей, агрессивной манере. Видимо, был велик соблазн завершить серию на глазах своих зрителей. Для игроков СКА такая тактика соперника более удобная, их уже не вязали по рукам и ногам с первых минут. Петербуржцы использовали свои шансы в открытой игре и закономерно победили», – цитирует Панина «РБ Спорт».

Пятый матч серии пройдёт завтра, 25 марта, в Санкт-Петербурге и начнётся в 19:30 мск. Все вырученные средства с продажи билетов на этот матч пойдут на помощь жертвам трагедии, случившейся в подмосковном «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта.