Флёри и Болди одновременно сломали клюшки после гола «Сент-Луиса» в овертайме

В Миннесоте, США, прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Миннесотой Уайлд» и «Сент-Луис Блюз». Победу в овертайме со счётом 5:4 одержали гости.
Победный гол в овертайме в великолепном проходе забил нападающий «Сент-Луиса» Брэндон Саад. Сразу после пропущенного победного гола вратарь «Миннесоты» Марк-Андре Флёри и нападающий «Уайлд» Мэтт Болди разломали свои клюшки о собственные ворота. Этот матч был очень важен в борьбе за плей-офф.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Сейчас эти команды борются друг с другом за выход в плей-офф. «Сент-Луис» занимает девятое место в Западной конференции, набрав 79 очков после 70 игр. «Уайлд» находятся на строчку ниже — у них столько же сыгранных матчей и на два очка меньше.
- 24 марта 2024
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