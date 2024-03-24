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Флёри и Болди одновременно сломали клюшки после гола «Сент-Луиса» в овертайме

Флёри и Болди одновременно сломали клюшки после гола «Сент-Луиса» в овертайме
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В Миннесоте, США, прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Миннесотой Уайлд» и «Сент-Луис Блюз». Победу в овертайме со счётом 5:4 одержали гости.

Победный гол в овертайме в великолепном проходе забил нападающий «Сент-Луиса» Брэндон Саад. Сразу после пропущенного победного гола вратарь «Миннесоты» Марк-Андре Флёри и нападающий «Уайлд» Мэтт Болди разломали свои клюшки о собственные ворота. Этот матч был очень важен в борьбе за плей-офф.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Сейчас эти команды борются друг с другом за выход в плей-офф. «Сент-Луис» занимает девятое место в Западной конференции, набрав 79 очков после 70 игр. «Уайлд» находятся на строчку ниже — у них столько же сыгранных матчей и на два очка меньше.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 марта 2024, суббота. 21:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 5
ОТ
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Нейборс (Шенн) – 10:07     1:1 Юханссон (Фэйбер, Болди) – 24:45     2:1 Росси (Капризов) – 31:44     2:2 Кайру (Бучневич) – 32:49     3:2 Росси (Цуккарелло, Капризов) – 35:11     3:3 Кайру (Бучневич, Ледди) – 43:50     3:4 Кайру (Саад, Бучневич) – 50:01     4:4 Фэйбер (Хартман, Миддлтон) – 54:51     4:5 Саад (Капанен, Фолк) – 62:05    
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