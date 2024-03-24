Коньков — о вылете «Динамо»: в ключевые моменты не смогли переломить ситуацию

Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе московского «Динамо» Сергей Коньков прокомментировал вылет бело-голубых из плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) после второго раунда.

«Несмотря на счёт, серия была упорная, все матчи закончились с разницей в одну шайбу (первый матч закончился 4:2 в пользу «Трактора». — Прим. «Чемпионата»). Понятно, что в ключевые моменты «Динамо» не смогло переломить ситуацию и было в роли догоняющих. Я считаю, что со стороны вратарей не было той надёжности, которая необходима в плей-офф. По многим статистическим данным и по картинке «Динамо» играло как минимум не хуже. Но не хватило запаса прочности, чтобы вести, сыграть на результат и добыть преимущество», — сказал Коньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Напомним, 22 марта в Челябинске «Динамо» проиграло «Трактору» в четвёртом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина со счётом 4:5. Таким образом, команда Алексея Кудашова завершила сезон-2023/2024, проиграв серию всухую 0-4.