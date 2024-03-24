Коньков: «Динамо» прошло сезон ровно, но впечатление складывается именно после плей-офф

Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе московского «Динамо» Сергей Коньков высказался об итогах сезона своего бывшего клуба.

«Если мы берём регулярный чемпионат, «Динамо» прошло его ровно и в самой концовке смогло завоевать первое место. За счёт стабильной игры команда играла на протяжении сезона очень ровно. Первое звено, конечно, сыграло шикарно.

Чтобы сказать, что произошло в плей-офф, почему не было такой результативности, почему не смогли надёжно сыграть в обороне, надо находиться в команде и разбирать нюансы и детали, которые произошли. Видимо, будет анализ и от тренерского штаба: какие причины привели к такому итогу, почему не хватило запаса прочности, чтобы выигрывать матчи. В домашних играх фарт был на стороне «Трактора», у «Динамо» были все возможности, чтобы выигрывать эти игры. Надо отдать должное «Трактору», что они не позволили «Динамо» доминировать, где-то они надёжно и терпеливо отоборонялись. В концовке, может быть, с напряжением ребята не смогли совладать, потому что, когда одна команда ведёт 3-0, очень сложно что-то сделать. Тренерский штаб должен провести анализ, что у них не сработало, потому что впечатление от сезона складывается именно после плей-офф: ради чего эти победы, ради чего это первое место, ради чего это всё было сделано и столько времени и сил потрачено, чтобы вылететь во втором раунде?» — сказал Коньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

«Динамо» Москва во втором раунде Кубка Гагарина проиграло челябинскому «Трактору» со счётом 0-4. Это первый раз в истории Континентальной хоккейной лиги, когда победитель регулярного чемпионата не смог одержать ни одной победы в серии плей-офф.