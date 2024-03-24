Гавриков стал пятым игроком «Лос-Анджелес Кингз» среди забивавших быстрый гол в овертайме
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Сегодня, 24 марта, прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Лос-Анджелес Кингз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». В овертайме со счётом 5:4 победу одержали хозяева льда.
НХЛ - регулярный чемпионат
24 марта 2024, воскресенье. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
4 : 3
ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Кемпе (Копитар, Байфилд) – 07:03 1:1 Пойнт – 19:54 (pp) 2:1 Мур – 22:18 3:1 Андерсон – 41:12 3:2 Стэмкос (Пойнт, Дюклер) – 55:25 (pp) 3:3 Стэмкос (Кучеров, Хедман) – 59:14 4:3 Гавриков (Кемпе, Копитар) – 60:25
Автором решающего гола стал российский защитник Владислав Гавриков. На это ему понадобилось 25 секунд после начала дополнительного игрового отрезка. Таким образом, Гавриков стал пятым хоккеистом в истории клуба, которому это удалось.
Самая быстра шайба «Кингз» в овертайме на счету защитника Аарона Миллера. В сезоне-2001/2002 он смог забросить за 14 секунд после стартовой сирены.
Второе достижение принадлежит Алексу Иафалло, которому дважды за один сезон (2019/2020) удалось забить быстрые голы в дополнительное время: за 23 и за 24 секунды.
Комментарии
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