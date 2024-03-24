Гавриков стал пятым игроком «Лос-Анджелес Кингз» среди забивавших быстрый гол в овертайме

Сегодня, 24 марта, прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Лос-Анджелес Кингз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». В овертайме со счётом 5:4 победу одержали хозяева льда.

Автором решающего гола стал российский защитник Владислав Гавриков. На это ему понадобилось 25 секунд после начала дополнительного игрового отрезка. Таким образом, Гавриков стал пятым хоккеистом в истории клуба, которому это удалось.

Самая быстра шайба «Кингз» в овертайме на счету защитника Аарона Миллера. В сезоне-2001/2002 он смог забросить за 14 секунд после стартовой сирены.

Второе достижение принадлежит Алексу Иафалло, которому дважды за один сезон (2019/2020) удалось забить быстрые голы в дополнительное время: за 23 и за 24 секунды.