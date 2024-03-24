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«Вашингтон» отметил 1000-й матч Ти Джея Оши

«Вашингтон» отметил 1000-й матч Ти Джея Оши
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В данный момент на «Кэпитал Уан-Арене» в США проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Вашингтон Кэпиталз» и «Виннипег Джетс». После первого периода счёт не открыт.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 марта 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Перерыв
0 : 0
Виннипег Джетс
Виннипег

Перед началом встречи «столичные» провели церемонию в честь 1000-го матча нападающего Ти Джея Оши. В ней приняли участие руководство команды, семья хоккеиста и одноклубники. Чтобы поздравить Оши, на лёд вышел Никлас Бекстрём, который находится в списке травмированных и не играет.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Также на предматчевую раскатку все хоккеисты «Вашингтона» вышли в джерси с 77-м номером, под которым выступает Оши.

Матч с «Виннипегом» стал для американского нападающего 1002-м в карьере. За это время он играл в составе «Сент-Луис Блюз» (2008-2015) и «Кэпиталз», где в сезоне-2017/2018 становился обладателем Кубка Стэнли.

На данный момент на счету Оши 689 очков (301+388).

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