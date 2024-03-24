Овечкин забил 25-й гол в текущем сезоне НХЛ, отличившись в матче с «Виннипегом»

В данный момент на «Кэпитал Уан-Арене» в США проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Вашингтон Кэпиталз» и «Виннипег Джетс». Идёт третий период, счёт 2:0 в пользу хозяев льда.

На 44-й минуте матча Александр Овечкин увеличил преимущество своей команды, забив второй гол в матче.

Шайбу сначала записали на одноклубника Овечкина — нападающего Коннора Макмайкла, так как хоккеисты одновременно ударили по шайбе. Но позже переписали на российского форварда. Это 25-й гол Овечкина в текущем сезоне.

«Столичные» занимают девятое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 77 очков после 69 игр. «Детройт Ред Уингз», который выше их на одну позицию, имеет в своём активе 78 очков после 71 встречи. Таким образом, в случае сегодняшней победы «Кэпиталз» могут войти в зону плей-офф. «Виннипег» закрепился на четвёртой строчке в Западной конференции, набрав 93 очка в 70 матчах.