Гендиректор «Динамо» Мн: при более удачном стечении обстоятельств могли пройти «Динамо» М

Генеральный директор минского «Динамо» Артём Каркоцкий рассказал, что помешало его команде обыграть одноклубников из Москвы в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина.

«Несколько сезонов назад выход в плей-офф считался бы достижением. Теперь это задача-минимум или даже нечто само собой разумеющееся. То есть с каждым сезоном «Динамо» прогрессирует. Само собой, растут и амбиции. Любой спортсмен и руководитель ставит максимальные задачи. И мы, конечно, хотели для начала пройти первый раунд и потом дальше решать задачи по мере их поступления.

К сожалению, пройти московское «Динамо», обладателя Кубка Континента, не получилось. Но все матчи были равными. Если не считать шайбы в пустые ворота, то всё решал один гол. Дважды играли в овертаймах. При более удачном стечении обстоятельств вполне могли бы пройти дальше», — сказал Каркоцкий в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Минское «Динамо» уступило московской одноимённой команде со счётом 2-4 в серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги.