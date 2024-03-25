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Маккиннон установил рекорд «Колорадо» по набранным за сезон очкам

В США на стадионе «Болл-Арена» завершился матч матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Колорадо Эвеланш» и «Питтсбург Пингвинз». В овертайме со счётом 5:4 победу одержали хозяева льда.

В этой встрече звёздный форвард «Эвеланш» Натан Маккиннон забил гол и сделал две результативные передачи. Всего в нынешнем сезоне канадский нападающий набрал 122 очка (44 гола и 78 результативных передач), став лучшим игроком в истории клуба по количеству набранных за сезон очков. Маккиннон побил достижение Джо Сакика, у которого было 120 очков в сезоне-1995/1996.

Рекордсменом франшизы со 139 очками за «Квебек Нордикс» в сезоне-1981/1982 является Петер Штястны.

Напомним, Маккиннон занимает второе место в гонке лучших бомбардиров НХЛ нынешнего сезона, отставая от Никиты Кучерова на одно очко.