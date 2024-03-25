Кросби делит пятое место в истории НХЛ по числу сезонов с 70+ набранными очками

В США на стадионе «Болл-Арена» прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Колорадо Эвеланш» и «Питтсбург Пингвинз». В овертайме со счётом 5:4 победу одержали хозяева льда.

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби отметился голом и тремя результативными передачами. Всего в текущем сезоне на счету канадского нападающего 73 (34+39) очка в 70 матчах. Это 14-й сезон для Кросби с 70+ набранными очками. По этому показателю Сидни делит пятое место в истории НХЛ со Стивом Айзерманом и Джо Сакиком.

Лидером по числу сезонов с 70+ очками является Горди Хоу, на счету которого 18 таких сезонов. Второе место занимает Уйэн Гретцки (17 сезонов). Третье место с 16 сезонами с 70+ очками делят Марсель Дионн и Рон Фрэнсис. Четвёртое место по этому показателю разделили Яромир Ягр и Матс Сундин, на счету которых по 15 сезонов с 70+ очками.