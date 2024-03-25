В минском «Динамо» рассказали о дальнейшей судьбе легионеров команды

Генеральный директор минского «Динамо» Артём Каркоцкий рассказал о дальнейшей судьбе легионеров команды.

«Легионеры нужны, чтобы команда была конкурентоспособной, а также чтобы молодёжь перенимала их опыт как на льду, так и вне площадки. В целом легионеры хорошо проявили себя и справились со своими задачами.

Кёрран – лучший в лиге по блок-шотам, болельщики признали его лучшим защитником, он был одним из лидеров на льду и в раздевалке. Энас – лучший бомбардир команды. Хэмилтон здорово влился в команду по ходу сезона. Помогали Калдис, Фриц и другие ребята.

Энас и Хэмилтон уже продлили контракты. По остальным будем решать в ближайшее время», — сказал Каркоцкий в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.