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В минском «Динамо» рассказали о дальнейшей судьбе легионеров команды

В минском «Динамо» рассказали о дальнейшей судьбе легионеров команды
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Генеральный директор минского «Динамо» Артём Каркоцкий рассказал о дальнейшей судьбе легионеров команды.

«Легионеры нужны, чтобы команда была конкурентоспособной, а также чтобы молодёжь перенимала их опыт как на льду, так и вне площадки. В целом легионеры хорошо проявили себя и справились со своими задачами.

Кёрран – лучший в лиге по блок-шотам, болельщики признали его лучшим защитником, он был одним из лидеров на льду и в раздевалке. Энас – лучший бомбардир команды. Хэмилтон здорово влился в команду по ходу сезона. Помогали Калдис, Фриц и другие ребята.

Энас и Хэмилтон уже продлили контракты. По остальным будем решать в ближайшее время», — сказал Каркоцкий в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Артёмом Каркоцким читайте на «Чемпионате»:
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