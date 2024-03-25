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Маккиннон — о матче с «Питтсбургом»: Кросби доминировал и показал, почему он лучший игрок

Маккиннон — о матче с «Питтсбургом»: Кросби доминировал и показал, почему он лучший игрок
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Капитан «Колорадо» Натан Маккиннон оценил волевую победу в матче с «Питтсбургом» (5:4 ОТ). «Эвеланш» по ходу матча уступали со счётом 0:4, капитан «Пингвинз» Сидни Кросби отметился голом и тремя результативными передачами.

«Соперник начал матч очень мощно. Нас немного шокировал такой старт, и мы были не похожи сами на себя. Сегодня Кросби показал, почему он до сих пор является лучшим игроком. Он и его звено доминировали сегодня на площадке. Мы смогли выправить положение в третьем периоде за счёт командной самоотдачи. Наши нижние звенья и ребята, которых мы обменяли по ходу сезона, были просто великолепны. Сегодня вся команда постаралась, чтобы устроить этот камбэк», — цитирует Маккиннона пресс-служба «Колорадо».

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